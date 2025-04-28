Держдеп відреагував на заяву Путіна про участь військ КНДР у війні проти України

У Держдепартаменті США відреагували на підтвердження від господаря Кремля Владіміра Путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина участі північнокорейських військ у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі Держдепу США, який наводить Sky News.

Як зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві, вони "стурбовані" "прямою участю" Пхеньяна у війні РФ проти України.

В електронному листі речник Держдепу заявив, що "розміщення військ Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією (Північній Кореї) у відповідь, мають бути припинені".

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У грудні минулого року повідомляли, що американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.