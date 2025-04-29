Мелоні: перемир'я, оголошеного Путіним, недостатньо

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир’я, оголошеного главою Кремля Владіміром Путіним недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир.

Про це вона сказала в інтерв'ю Corriere della Sera, опублікованому у вівторок, передає "Європейська правда".

За словами Мелоні, Італія підтримує зусилля президента США Дональда Трампа і рада, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до беззастережного перемир'я, продемонструвавши, що Україна також прагне миру.

"Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим", – заявила вона.

Прем'єрка Італії наголосила, що це насамперед означає надійні гарантії безпеки.

"Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО", – нагадала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скептично ставиться до ідеї "сил гарантування", про розгортання яких у стратегічно важливих районах України після завершення війни наприкінці березня говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Премʼєрка Італії раніше пропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".