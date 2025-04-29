Мелони: перемирия, объявленного Путиным, недостаточно

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что трехдневного перемирия, объявленного главой Кремля Владимиром Путиным, недостаточно, нужен справедливый и длительный мир.

Об этом она сказала в интервью Corriere della Sera, опубликованном во вторник, передает "Европейская правда".

По словам Мелони, Италия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа и рада, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к безоговорочному перемирию, продемонстрировав, что Украина также стремится к миру.

"Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным", – заявила она.

Премьер Италии подчеркнула, что это прежде всего означает надежные гарантии безопасности.

"Италия уже давно выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже за пределами Договора НАТО", – напомнила она.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "сил гарантирования", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны в конце марта говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Премьер Италии ранее предлагала распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности".