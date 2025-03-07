Мелоні пропонує поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Про це вона сказала журналістам у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Вона сказала: "Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б, безумовно, набагато ефективнішим, але водночас було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу".

Відповідаючи на запитання, в чому різниця між пропозицією Мелоні і наданням Україні повноправного членства в НАТО, речник італійського уряду сказав, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активоване "також для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Мелоні також виключила залучення італійських військ у разі укладення угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких чи британських, є найскладнішим рішенням".

"Я продовжую бути дуже спантеличеною цією пропозицією", – сказала вона.

Нагадаємо, британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль

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