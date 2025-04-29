Президент Фінляндії вважає, що Трампу "уривається терпець" щодо Росії
Фінський президент Александр Стубб спрогнозував, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України.
Про це він сказав в інтервʼю The New York Times, опублікованому у вівторок, пише "Європейська правда".
За словами Стубба, через відсутність прогресу в "мирних переговорах" між Україною та РФ американському президенту Дональду Трампу "уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".
"Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – додав він.
Президент Фінляндії сказав, що зменшення терпіння Трампа може "фактично зрушити справи в правильному напрямку", змусивши Росію припинити зволікання з мирним вирішенням її війни.
Стубб також сказав, що "за допомогою дещо творчого підходу" можна знайти формулювання, яке зупинить убивства в Україні та врахує, приміром, відмінні підходи США та Європи щодо визнання анексії Криму.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
Згодом Трамп сказав, що Путін має припинити бойові дії і укласти мирну угоду.
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