Президент Финляндии считает, что у Трампа "иссякает терпение" в отношении России

Финский президент Александр Стубб спрогнозировал, что США в скором времени могут прибегнуть к более жестким мерам против России, если она откажется прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, опубликованном во вторник, пишет "Европейская правда".

По словам Стубба, из-за отсутствия прогресса в "мирных переговорах" между Украиной и РФ у американского президента Дональда Трампа "иссякает терпение, и мы уже видим достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России".

"Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что с президентом Трампом не играют", – добавил он.

Президент Финляндии сказал, что уменьшение терпения Трампа может "фактически сдвинуть дела в правильном направлении", заставив Россию прекратить промедление с мирным разрешением ее войны.

Стубб также сказал, что "с помощью несколько творческого подхода" можно найти формулировку, которая остановит убийства в Украине и учтет, например, разные подходы США и Европы к признанию аннексии Крыма.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Впоследствии Трамп сказал, что Путин должен прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение.

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