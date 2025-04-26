Трамп після зустрічі з Зеленським: можливо, Путін морочить мені голову

Президент США Дональд Трамп розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Як пише "Європейська правда", відповідний допис у мережі Truth Social він зробив по дорозі до США з Італії, де він відвідав похорон Папи Римського і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп в черговий раз розкритикував своїх демократичних попередників і заявив, що немає нічого спільного "з цією дурною війною"

"Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", – заявив Трамп.

За його словами, у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!" – написав Трамп.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.