Испания официально прекратила программу "золотых виз"

В Испании с 3 апреля официально прекратилось оформление видов на жительство, связанных с инвестициями в недвижимость на сумму более 500 тысяч евро, известных как "золотая виза".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило испанское правительство.

Решение правительства Испании, анонсированное еще в апреле 2024 года, отменяет вид на жительство, которые получали иностранные инвесторы.

Его приняли в соответствии с позицией Европейской комиссии, которая в 2022 году призвала государства-члены ЕС отменить любую систему гражданства для инвесторов.

"Ликвидация "золотой визы"... призвана предоставить возможности тем, кто сегодня имеет проблемы с доступом к жилью в определенных местах, а также с ценовым напряжением и недостатком предложения жилья", – объясняла министр жилищного строительства и градостроительства Испании Изабель Родригес.

Соседняя Португалия еще в 2023 году пересмотрела свою схему "золотых виз" и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать деньги в инвестиционные фонды.

А правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".