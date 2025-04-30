ЗМІ повідомили про масштабну кібератаку на систему державних реєстрів Польщі

У Польщі у середу, 30 квітня, зафіксували масштабну кібератаку на державну систему державних реєстрів.

Про це стало відомо журналістам RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За даними ЗМІ, кібератаку успішно відбили, проте наразі можуть виникати проблеми зі сплатою податків, використанням додатка mObywatel та реєстрацією автомобілів.

Повідомляють, що це була так звана DDoS-атака, яка полягає в тому, що велика кількість комп'ютерів кіберзлочинців намагалася встановити з’єднання з державними системами, повністю заблокувавши їхню роботу.

Наразі невідомо, звідки діяли хакери. Розслідуванням займається кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки.

Напередодні Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.

Тим часом розвідка Нідерландів раніше попереджала, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив нідерландського суспільства та інших єврпейських держав, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.