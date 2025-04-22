Розвідка Нідерландів: Росія посилює гібридні атаки проти Європи

Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.

Про це заявило у вівторок, 22 квітня, нідерландське агентство військової розвідки MIVD, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Директор MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті відомства заявив, що агентство фіксує зростання російської загрози в Європі, в тому числі "після можливого закінчення війни проти України".

"Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики", – наголосив він.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів заявило, що вперше виявило атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби минулого року.

Воно також повідомило, що виявило російську кібероперацію проти критичної інфраструктури в Нідерландах, можливо, як підготовку до саботажу.

МВС Нідерландів описало такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами вплинути на суспільство і підірвати його.

Відомство повторило свої попередження щодо шпигунських дій російських структур, які складають карти інфраструктури в Північному морі, а також щодо актів саботажу, спрямованих на інтернет-кабелі, водо- та енергопостачання.

Раніше в Нідерландах заявили, що впродовж 2024 року Росія могла скоїти понад 30 спроб саботажу, вандалізму чи зовнішнього втручання.

Паралельно в Нідерландах розмірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.