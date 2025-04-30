Трамп про зустріч із Зеленським у Ватикані: "момент розради"

Президент США Дональд Трамп назвав "моментом розради" свою зустріч із Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані минулими вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю ABC News.

Пригадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – перелічив він.

На уточнення ведучого про те, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

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