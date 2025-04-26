Зеленський розповів про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра у Римі має потенціал стати історичною.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що віч-на-віч президенти встигли обговорити багато.

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – заявив президент України.

"Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", – додав він.

Зеленський також висловив вдячність президентові США за цю розмову.

У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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