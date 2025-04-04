У Франції закликали місцевий бізнес до "патріотизму" перед обличчям тарифів Трампа

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликав місцеві компанії проявити "патріотизм" перед обличчям масштабних тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Ломбар також підтримав заклик президента Емманюеля Макрона призупинити інвестиції в США на тлі тарифів Трампа.

"Ми закликаємо до патріотизму", – заявив французький міністр.

За його словами, поки тривають переговори з американцями про тарифи, "зрозуміло, що якби велика французька компанія погодилася відкрити завод у США, вона б дала американцям фору".

Він додав, що у ЄС є "всі засоби", щоб домогтись скасування тарифів Трампа "якомога швидше".

Ломбар також розповідав, що Європейський Союз обговорює широкий спектр заходів у відповідь на тарифи США, які оголосив Трамп.

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