Во Франции призвали местный бизнес к "патриотизму" перед лицом тарифов Трампа

Министр финансов Франции Эрик Ломбар призвал местные компании проявить "патриотизм" перед лицом масштабных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Его заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ломбар также поддержал призыв президента Эмманюэля Макрона приостановить инвестиции в США на фоне тарифов Трампа.

"Мы призываем к патриотизму", – заявил французский министр.

По его словам, пока продолжаются переговоры с американцами о тарифах, "понятно, что если бы крупная французская компания согласилась открыть завод в США, она бы дала американцам фору".

Он добавил, что у ЕС есть "все средства", чтобы добиться отмены тарифов Трампа "как можно скорее".

Ломбар также рассказывал, что Европейский Союз обсуждает широкий спектр мер в ответ на тарифы США, которые объявил Трамп.

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