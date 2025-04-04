Господарі саміту НАТО прогнозують, що Зеленського запросять на зустріч лідерів у Гаазі

Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 червня, та вимагають від союзників з Альянсу збільшення підтримки України, і в той самий час підвищення міжнародного тиску на Росію з метою встановлення миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп по завершенню засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди".

На думку Вельдкампа, Зеленський буде запрошений для участі у саміті НАТО в Гаазі, але обговорювати можливі результати цієї події наразі зарано, оскільки перемовини з Росією про встановлення хоча б тимчасового перемир’я досі тривають.

"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", – заявив Вельдкамп.

Він зауважив, що будь-які прогнози щодо саміту НАТО, який відбудеться у червні, нині робити складно, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".

"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець – і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах", – сказав міністр закордонних справ Нідерландів.

"Ми бачили це на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі. Вони (Росія) прив'язують до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу. Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього", – додав він.

"Ми вважаємо, що зараз нам потрібно більше тиснути на Росію, і нам треба максимально підтримувати Україну", – підкреслив Каспар Вельдкамп.

Як повідомляла ЄвроПравда, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що станом на 4 квітня Україна ще не отримала запрошення для Зеленського на саміт НАТО у Гаазі.

Також Сибіга розповів, як Україна вестиме переговори з США по угоді про надра.

Детально про проєкт та про доцільну переговорну стратегію Києва читайте в аналітичній статті Сергія Сидоренка "Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США".