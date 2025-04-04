Сибіга: Україна ще не отримала запрошення для Зеленського на саміт НАТО у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський ще не отримав офіційного запрошення взяти участь у щорічному саміті НАТО у Гаазі, який відбудеться 26-27 червня 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми ще не отримали запрошення для участі глави держави (у саміті в Гаазі)", – повідомив Сибіга.

Тим не менш, він підкреслив, що атмосфера на засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулося в Брюсселі 3 квітня, відрізнялася від тієї, що панувала на попередньому засіданні міністрів закордонних справ НАТО у грудні 2024 року – Україна відчула більш чітку підтримку від держав НАТО.

"Минулого року було багато невизначеності… І атмосфера відрізнялася від вчора. Якщо коротко, вчора я відчув єдність. Як міністр, я можу підтримати виступ кожного міністра, кожного спікера, який вчора виголошував промови", – наголосив Сибіга.

"Я відчув рішучість. Рішучість у підтримці України", – додав він.

"Пролунало дуже багато нових зобов'язань щодо підтримки України у такий складний час. І ці, як я повторюю, зобов'язання в короткій перспективі будуть розвинуті і конвертовані в конкретні пакети допомоги", – повідомив міністр закордонних справ України.

"Підсумовуючи: дуже хороше засідання було вчора", – сказав Андрій Сибіга.

"Альянс не може бути знятий з нашого порядку денного. Я вас інформую про це", – підсумував він.

Він наголосив, що Україна залишається на позиції, що у рамках мирних переговорів неможливо поступатися питаннями свого вступу до НАТО.

Повідомлялося, що Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на РФ, щоб змусити її до миру