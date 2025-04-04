Хозяева саммита НАТО прогнозируют, что Зеленского пригласят на встречу лидеров в Гааге

Нидерланды ожидают увидеть президента Украины Зеленского на саммите НАТО в Гааге 24-26 июня, и требуют от союзников по Альянсу увеличения поддержки Украины, и в то же время повышения международного давления на Россию с целью установления мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп по завершению заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

По мнению Вельдкампа, Зеленский будет приглашен для участия в саммите НАТО в Гааге, но обсуждать возможные результаты этого события пока рано, поскольку переговоры с Россией об установлении хотя бы временного перемирия до сих пор продолжаются.

"Еще очень рано говорить, что именно произойдет в Гааге. Но я ожидаю, что президент Зеленский будет там", – заявил Вельдкамп.

Он отметил, что любые прогнозы относительно саммита НАТО, который состоится в июне, сейчас делать сложно, поскольку "российско-американские переговоры продолжаются прямо сейчас".

"Я могу себе представить, что в какой-то момент нам всем лопнет терпение – и американцам лопнет терпение из-за того, что Россия тянет время в этих переговорах", – сказал министр иностранных дел Нидерландов.

"Мы видели это на переговорах по прекращению огня в Черном море. Они (Россия) привязывают к ним всевозможные дополнительные элементы, просто как тактику затягивания времени. Вчера за столом переговоров у нас было очень хорошее осознание этого", – добавил он.

"Мы считаем, что сейчас нам нужно больше давить на Россию, и нам надо максимально поддерживать Украину", – подчеркнул Каспар Вельдкамп.

Как сообщала ЕвроПравда, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что по состоянию на 4 апреля Украина ещене получила приглашение для Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Также Сибига рассказал, как Украина будет вести переговоры с США по соглашению о недрах.

Подробно о проекте и о целесообразной переговорной стратегии Киева читайте в аналитической статье Сергея Сидоренко "Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США".