У Німеччині радять не запрошувати росіян на заходи до річниці Другої світової війни

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало не допускати представників Росії та Білорусі до участі в урочистих заходах до 80-річчя завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Zeitung.

Німецьке МЗС надіслало листа німецьким районам і муніципалітетам з рекомендацією не запрошувати російських і білоруських дипломатів на заходи у травні.

"Якщо представники Росії чи Білорусі з'являться на заходах у Німеччині без попередження, організації можуть реалізувати свої права на місце проживання на власний розсуд і з почуттям міри", – ідеться в документі.

Зовнішньополітичне відомство Німеччини пояснює такий крок можливою інструменталізацією вшанування пам'яті офіційними представниками російського чи білоруського посольства та повʼязуванням її з її загарбницькою війною проти України.

В МЗС Білорусі на запит Berliner Zeitung висловили обурення рішенням німецької влади, назвавши його "цинічним" і "політикою поділу людей за національною ознакою".

У найближчі тижні в багатьох місцях Берліна і Бранденбурга відзначатимуть річницю закінчення Другої світової війни 80 років тому.

Минулого року влада німецької столиці заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.