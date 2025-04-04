В Германии советуют не приглашать россиян на мероприятия к годовщине Второй мировой

Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало не допускать представителей России и Беларуси к участию в торжественных мероприятиях к 80-летию завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Немецкий МИД направил письмо немецким районам и муниципалитетам с рекомендацией не приглашать российских и белорусских дипломатов на мероприятия в мае.

"Если представители России или Беларуси появятся на мероприятиях в Германии без предупреждения, организации могут реализовать свои права на место жительства по своему усмотрению и с чувством меры", – говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство Германии объясняет такой шаг возможной инструментализацией чествования памяти официальными представителями российского или беларусского посольства и связыванием ее с ее захватнической войной против Украины.

В МИД Беларуси на запрос Berliner Zeitung выразили возмущение решением немецких властей, назвав его "циничным" и "политикой разделения людей по национальному признаку".

В ближайшие недели во многих местах Берлина и Бранденбурга будут отмечать годовщину окончания Второй мировой войны 80 лет назад.

В прошлом году власти немецкой столицы запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.