Рекордна кількість людей претендує на посаду президента Польщі

Заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Досі найбільшу кількість кандидатів польські виборці мали на вибір у першому турі президентських виборів 1995 року – тоді було зареєстровано 13 кандидатів.

Першим Центральна виборча комісія Польщі зареєструвала кандидата від ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена, який зібрав 250 тисяч підписів на свою підтримку.

ЦВК також зареєструвала кандидата від "Громадянської коаліції", мера Варшави Рафала Тшасковського: на його підтримку було зібрано понад мільйон підписів.

На посаду президента Польщі також балотується Кароль Навроцький – президент Інституту національної пам'яті, якого підтримує партія "Право і справедливість". На підтримку його кандидатури зібрано понад 1,3 мільйона підписів.

Спікер Сейму Шимон Головня подав 400 тисяч підписів на підтримку своєї кандидатури. Решта 13 кандидатів мають суттєво нижчий рейтинг, ніж згадані кандидати.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

До цього часу Центральна виборча комісія Польщі має перевірити, чи підписи в необхідній кількості були подані належним чином. Наразі затверджено 11 кандидатів.

Останні опитування підтверджують перевагу Рафала Тшасковського серед інших кандидатів у президенти, тоді як антиукраїнський Славомір Менцен починає втрачати підтримку виборців.

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