Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі втрачає підтримку виборців

Кандидат у президенти Польщі від ультраправої "Конфедерації", антиукраїнський політик Славомір Менцен опустився на третє місце порівняно з попереднім опитуванням у перегонах за найвищу посаду в державі.

Про це свідчить опитування Pollster на замовлення газети Super Express, повідомляє "Європейська правда".

Фаворитом опитувань залишається мер Варшави, представник партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський з 35% підтримки.

Друге місце посів глава Інституту Національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". Він набрав 23% голосів респондентів.

Натомість Славомір Менцен, який нещодавно викликав обурення своїми суперечливими заявами щодо абортів, втратив підтримку частини виборців. З результатом 19% він посів третє місце в останньому опитуванні громадської думки. У попередньому опитуванні кандидат від "Конфедерації" був на другому місці.

Четверту позицію в опитуванні займає спікер Сейму Польщі Шимон Головня, за якого проголосували б 8% поляків.

Рафал Тшасковський зміцнює свої позиції в президентських перегонах. З підтримкою 35% респондентів він залишається беззаперечним лідером. Його стабільні рейтинги свідчать про те, що він користується довірою значної частини населення.

Нагадаємо, Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви Менцена і натякнуло на можливі заходи у відповідь.

Детальніше про кандидата в президенти від "Конфедерації" читайте у статті Альтернатива для Польщі: як антиукраїнський політик отримав шанс стати президентом.