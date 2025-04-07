У Франції затримали нащадка короля Румунії, якого розшукують на батьківщині

Суд Франції в понеділок, 7 квітня, затримав імовірного нащадка королівської династії Румунії 76-річного Павела-Філіппа Гогенцоллерна, якого розшукують на батьківщині за звинуваченням у зловживанні впливом.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення про взяття Павела-Філіппа під варту ухвалив у понеділок Апеляційний суд Парижа. За інформацією AFP, 9 квітня суд розляне питання про можливу екстрадицію чоловіка до Румунії.

У 2020 році Павела-Філіппа Гогенцоллерна засудили в Румунії до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за нібито участь у схемі, в межах якої він та група шахраїв намагались привласнити майно, яке йому належить як нащадку румунського короля.

Румунська влада оцінила збитки від дій шахраїв у 145 млн євро.

Павел-Філіпп назвав вирок політично вмотивованим і виїхав до Франції. Там його спершу заарештували за виданим Румунією ордером, але в листопаді 2023 року відпустили, відхиливши румунський запит про екстрадицію.

Він був заарештований під час візиту на Мальту в квітні минулого року, але в серпні суд на середземноморському острові постановив його звільнити, заявивши, що в Румунії можуть бути порушені його права людини.

Батько Павела-Філіппа, Мірча Грегор Кароль Гогенцоллерн, народився в Румунії у 1920 році як позашлюбний син короля Кароля II. Той зрікся престолу в 1940 році на користь свого молодшого сина Міхая I.

Королівська родина була вислана з Румунії в 1947 році комуністами, а все її майно конфісковане. Батько Павела був визнаний сином Кароля II в Португалії та Франції в 1955 і 1963 роках, але Румунія визнала цей зв'язок лише у 2012 році.

Сам Павел повернувся до Румунії в 1990-х роках. Але Міхай І, останній король країни, не визнав його членом королівської сім'ї до своєї смерті у 2017 році.