На Мальті відпустили нащадка короля Румунії, якому винесли вирок на батьківщині

Кримінальний апеляційний суд Мальти в понеділок, 12 серпня, постановив відпустити з-під варти 76-річного Павела-Філіппа Гогенцоллерна – нащадка румунської королівської династії, якого на батьківщині засудили до ув’язнення за зловживання впливом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Мальтійський суд у своєму рішенні відзначив "реальний ризик" того, що права Павела-Філіппа можуть бути порушені в разі екстрадиції до Румунії за європейським ордером на арешт.

"З цих причин суд постановляє звільнити 76-річного чоловіка", – йдеться в рішенні.

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Адвокат румунського принца Міріаме Лаїчі заявила, що це рішення "покладає край судовому переслідуванню" її клієнта, додавши, що той найближчими днями повернеться до Парижа.

У 2020 році Павела-Філіппа Гогенцоллерна засудили в Румунії до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за нібито участь у схемі, в межах якої він та група шахраїв намагались привласнити майно, яке йому належить як нащадку румунського короля.

Румунська влада оцінила збитки від дій шахраїв у 145 млн євро.

Павел-Філіпп назвав вирок політично вмотивованим і виїхав до Франції. Там його арештували за виданим Румунією ордером, але пізніше відпустили, відхиливши румунський запит про екстрадицію.

На Мальті румуна арештували у квітні, коли він опинився там проїздом, але в липні відпустили під заставу.

Нагадаємо, минулого року Європейський суд із прав людини задовольнив позов останнього царя Болгарії Симеона II Борисова Саксен-Кобург-Готського проти болгарської влади й зобов’язав її компенсувати понад 1,6 мільйона євро.