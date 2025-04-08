Хорватія до 2030 року хоче витрачати 3% ВВП на оборону

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич оголосив про плани збільшення оборонних витрат із 2% до 3% ВВП до кінця десятиліття.

Про це він сказав під час відкриття конференції в Загребі, повідомляє "Європейська правда".

Анушич наголосив, що Хорватія інтенсивно працює над розвитком своєї оборонної промисловості і веде переговори про подальшу співпрацю зі своїми союзниками.

Він нагадав, що цього року на хорватський оборонний сектор було виділено 2% ВВП, і в подальшому цей показник зростатиме.

"До 2027 року ми плануємо досягти 2,5%, а до 2030 року – 3% від загальної суми на оборону", – сказав хорватський міністр.

Хорватія стала останнім європейським членом НАТО, який пообіцяв збільшити військові витрати на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо наполіг, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

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