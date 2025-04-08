Хорватия до 2030 года хочет тратить 3% ВВП на оборону

Министр обороны Хорватии Иван Анушич объявил о планах увеличения оборонных расходов с 2% до 3% ВВП до конца десятилетия.

Об этом он сказал во время открытия конференции в Загребе, сообщает "Европейская правда".

Анушич отметил, что Хорватия интенсивно работает над развитием своей оборонной промышленности и ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве со своими союзниками.

Он напомнил, что в этом году на хорватский оборонный сектор было выделено 2% ВВП, и в дальнейшем этот показатель будет расти.

"К 2027 году мы планируем достичь 2,5%, а к 2030 году – 3% от общей суммы на оборону", – сказал хорватский министр.

Хорватия стала последним европейским членом НАТО, который пообещал увеличить военные расходы на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио настоял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

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