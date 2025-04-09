Трамп хоче скоротити витрати CША на трильйон доларів

Американський президент Дональд Трамп анонсував скорочення видатків, що можуть сягнути $1 трлн.

Про це він написав у себе на сторінці в TruthSocial, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що зустрівся із спікером Палати представників і деякими з "більш консервативних членів" палати та дав їм зрозуміти, що він "за значне скорочення видатків".

"МИ ЗБИРАЄМОСЬ скоротити витрати, сподіваємось, на суму понад $1 трлн, і все це увійде до "Єдиного, Великого, Прекрасного Закону", – заявив американський президент.

Відтак Трамп наголосив, що разом із членами Палати представників і сенаторами наполегливо просуватиме ці масштабні скорочення витрат.

Звернемо увагу, напередодні Трамп пообіцяв, що оборонний бюджет країни уперше в історії становитиме $1 трлн, що стане рекордною сумою.

За даними телеканалу CNN, Пентагон розглядає можливість скорочень у вищому ешелоні американської армії, що зокрема передбачає обʼєднання командувань.