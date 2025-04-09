Трамп хочет сократить расходы США на триллион долларов

Американский президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов, которые могут достичь $1 трлн.

Об этом он написал у себя на странице в TruthSocial, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что встретился со спикером Палаты представителей и некоторыми из "более консервативных членов" и дал им понять, что он "за значительное сокращение расходов".

"МЫ собираемся сократить расходы, надеемся, на сумму более $1 трлн, и всё это войдёт в "Единый, Большой, Прекрасный Закон", – заявил американский президент.

Поэтому Трамп подчеркнул, что вместе с членами Палаты представителей и сенаторами настойчиво будет продвигать эти масштабные сокращения расходов.

Обратим внимание, накануне Трамп пообещал, что оборонный бюджет страны впервые в истории составит $1 трлн, что станет рекордной суммой.

По данным телеканала CNN, Пентагон рассматривает возможность сокращений в высшем эшелоне американской армии, что в частности предусматривает объединение командований.