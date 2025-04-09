Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вперше очолила рейтинг політсил країни

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вперше в історії обігнала консервативний блок ХДС/ХСС в опитуванні громадської думки та стала найпопулярнішою партією країни.

Такими є результати опитування Ipsos, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

З наближенням до завершення коаліційних переговорів про створення коаліційного уряду ХДС/ХСС втрачає значну підтримку. За результатами недільного опитування, ХДС і ХСС втрачають п'ять відсоткових пунктів і мають 24% – найнижчий результат за останні три роки.

"АдН" виграє від цього. Порівняно з попереднім опитуванням на початку березня, вона набрала три відсоткові пункти і отримала 25%, обігнавши ХДС/ХСС. Це вперше робить "АдН" найсильнішою партією в недільному опитуванні.

За даними Ipsos, 15 відсотків виборців, які мають право голосу, все ще обрали б Соціал-демократичну партію, в той час як "Зелені" дещо втратили популярність у порівнянні з останнім недільним опитуванням. Набравши 11% (на один відсоток менше), вони ділять четверте місце з Лівою партією, яка набрала ще два відсоткових пункти і досягла найвищого результату з грудня 2016 року.

Як і в день виборів, Альянс Сари Вагенкнехт близький до п'ятивідсоткового бар'єра, тоді як Вільна демократична партія коливається на рівні чотирьох відсотків і, таким чином, зберігає позицію нижчу за прохідний бар'єр. Усі інші партії разом узяті набрали б п'ять відсотків голосів.

Для проведення репрезентативного опитування Ipsos опитав 1 000 виборців, які мають право голосу, онлайн з 4 по 5 квітня.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

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