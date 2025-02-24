Згідно з попередніми результатами виборів у Німеччини, консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу набирає найбільшу кількість голосів виборців.

Результати виборів станом на 5.10 ранку за місцевим часом наводить Spiegel, передає "Європейська правда".

ХДС з його кандидатом на посаду канцлера Фрідріхом Мерцом став найсильнішою силою на федеральних виборах – але не виправдав очікувань. Згідно з попередніми результатами, він отримав 28,5% голосів виборців. ХДС ставив собі за мету 30-відсоткову позначку. Цей результат є другим найгіршим для ХДС на федеральних виборах.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" є другою найсильнішою партією і 20,8%. Це означає, що вона подвоїла свій результат порівняно з минулими федеральними виборами.

Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца, зазнала значних втрат. З 16,4% соціал-демократи не впали до нуля, але досягли нового історичного мінімуму. Вперше у своїй історії вони є лише третьою найсильнішою партією на федеральних виборах.

"Зелені", які також входили до коаліції "Світлофор", втратили лише незначну частину голосів на відміну від СДПН, отримавши 11,61%. Вільна демократична партія не потрапила до парламенту, отримавши 4,33%. Альянс Сари Вагенкнехт, яку також називають німецькою "подругою Путіна", також не змогла потрапити до парламенту, набравши 4,97%.

Ситуація з Лівими є іншою: партія, яку перед виборами вже списували з рахунків, після блискучого повернення набрала 8,8%.

Уряд Шольца, що йде у відставку, залишатиметься на посадах, поки Бундестаг не обере нового канцлера.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.

Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію.