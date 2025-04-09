Прем’єр України назвав "червоні лінії" для угоди про мінерали із США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна має свої "червоні лінії" стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами про доступ до українських мінералів, та назвав три таких пункти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному з європосадовцями брифінгу після засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня.

Дениса Шмигаля запитали про перемовини зі США стосовно "угоди про надра" і про "червоні лінії" для України.

"Звісно, у нас є червоні лінії. По-перше, це наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін", – відповів прем’єр.

Він зазначив, що зараз Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними і наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", – сказав Денис Шмигаль.

Напередодні, 8 квітня, очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди, та повторив, що відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у ЄС – принципова позиція Києва.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.