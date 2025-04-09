Премьер Украины назвал "красные линии" для соглашения о минералах с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина имеет свои "красные линии" относительно деталей соглашения с Соединенными Штатами о доступе к украинским минералам, и назвал три таких пункта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном с еврочиновниками брифинге после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля.

Дениса Шмыгаля спросили о переговорах с США относительно "соглашения о недрах" и о "красных линиях" для Украины.

"Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых – это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение – с равными условиями для обеих сторон", – ответил премьер.

Он отметил, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", – сказал Денис Шмыгаль.

Накануне, 8 апреля, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения, и повторил, что отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в ЕС – принципиальная позиция Киева.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.