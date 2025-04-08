Сибіга: Україна визначила своє бачення тексту "угоди про надра" зі США

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про надра, та повторив, що відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у ЄС – принципова позиція Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга сказав у коментарі "Укрінформу".

Андрій Сибіга розповів, що Київ ще визначає склад переговорної групи, яка вирушить до США для предметного обговорення тексту угоди, запропонованого американською стороною.

"Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – сказав він.

Сибіга наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на вступ до ЄС.

"Це одна з принципових позицій для української сторони", – підкреслив глава МЗС.

Також ще визначають "одну з провідних юридичних компаній" для супроводу процесу.

Вихідними віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна готує команду для переговорів щодо "угоди про надра" і поїздка до Вашингтона планується цього тижня.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.