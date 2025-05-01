Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про надра між Україною та США є свідченням того, чому американський президент Дональд Трамп – "головний майстер угод".

Про це вона сказала під час брифінгу у четвер, 1 травня, пише "Європейська правда".

1 травня Левітт зробила коротку заяву щодо угоди між США та Україною про співпрацю в галузі мінеральних ресурсів.

За її словами, ця угода є свідченням того, "чому саме Трамп є нашим головним майстром угод", і назвала її "історичною подією", яка започатковує "унікальне економічне партнерство, спрямоване на відновлення та довгостроковий економічний успіх України".

"Президент Трамп із самого початку чітко заявляв, що прагне припинення кровопролиття в цій жорстокій війні. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у досягненні справжнього і тривалого миру", – додала вона.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.