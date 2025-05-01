Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подписанное соглашение о недрах между Украиной и США является свидетельством того, почему американский президент Дональд Трамп является "главным мастером сделок".

Об этом она сказала во время брифинга в четверг, 1 мая, пишет "Европейская правда".

1 мая Левитт сделала краткое заявление по поводу соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в области минеральных ресурсов.

По ее словам, это соглашение является свидетельством того, "почему именно Трамп является нашим главным мастером сделок", и назвала его "историческим событием", которое положит начало "уникальному экономическому партнерству, направленному на восстановление и долгосрочный экономический успех Украины".

"Президент Трамп с самого начала четко заявлял, что стремится к прекращению кровопролития в этой жестокой войне. Это соглашение демонстрирует, насколько президент заинтересован в достижении подлинного и прочного мира", – добавила она.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.