Трамп оголосив про негайне перемир’я між Індією і Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Індія і Пакистан домовилися про "повне і негайне припинення вогню" після четвертого дня ударів і контрударів по військових об'єктах один одного.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про ПОВНЕ і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду і великого інтелекту", – написав Трамп.

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Пакистану також заявив, що обидві країни домовилися про припинення вогню "з негайним вступом в силу", а Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що воно почнеться о 17:00 за індійським часом.

Раптова заява пролунала в день, коли зросли побоювання, що ядерні арсенали країн можуть вступити в гру, оскільки пакистанські військові заявили, що вищий військовий і цивільний орган, який здійснює нагляд за ядерною зброєю Пакистану, зустрінеться.

Але пізніше міністр оборони Пакистану заявив, що така зустріч не запланована.

Водночас офіційні особи з обох сторін продемонстрували готовність зробити крок назад після денних обмінів думками, оскільки загальна кількість жертв серед цивільного населення з обох сторін зросла до 66 осіб.

Бойові дії почалися в середу, коли Індія завдала ударів по тому, що вона назвала "терористичною інфраструктурою" в пакистанському Кашмірі і Пакистані, через два тижні після того, як 26 людей було вбито в результаті нападу на індуїстських туристів в індійському Кашмірі.

Пакистан відкинув звинувачення Індії у причетності до нападу на туристів. Починаючи з середи, дві країни обмінюються транскордонним вогнем і обстрілами, а також посилають безпілотники і ракети в повітряний простір одна одної.

Країни перебувають у суперечці щодо Кашміру, яка виникла після закінчення британського колоніального правління в 1947 році. Індія з індуїстською більшістю та ісламський Пакистан претендують на Кашмір повністю, але керують ним частково.

Відтоді вони тричі воювали, в тому числі двічі за Кашмір, і кілька разів вступали в сутички.

Індія звинувачує Пакистан у повстанському русі в своїй частині Кашміру, що почався в 1989 році і забрав десятки тисяч життів. Вона також звинувачує пакистанські ісламістські бойові групи в нападах в інших частинах Індії.

Пакистан відкидає обидва звинувачення. Він заявляє, що лише надає моральну, політичну і дипломатичну підтримку кашмірським сепаратистам.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам. За його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".