Трамп объявил о немедленном перемирии между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня" после четвертого дня ударов и контрударов по военным объектам друг друга.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого интеллекта", – написал Трамп.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Пакистана также заявил, что обе страны договорились о прекращении огня "с немедленным вступлением в силу", а Министерство иностранных дел Индии сообщило, что оно начнется в 17:00 по индийскому времени.

Внезапное заявление прозвучало в день, когда выросли опасения, что ядерные арсеналы стран могут вступить в игру, поскольку пакистанские военные заявили, что высший военный и гражданский орган, осуществляющий надзор за ядерным оружием Пакистана, встретится.

Но позже министр обороны Пакистана заявил, что такая встреча не запланирована.

В то же время официальные лица с обеих сторон продемонстрировали готовность сделать шаг назад после дневных обменов мнениями, поскольку общее количество жертв среди гражданского населения с обеих сторон возросло до 66 человек.

Боевые действия начались в среду, когда Индия нанесла удары по тому, что она назвала "террористической инфраструктурой" в пакистанском Кашмире и Пакистане, через две недели после того, как 26 человек были убиты в результате нападения на индуистских туристов в индийском Кашмире.

Пакистан отверг обвинения Индии в причастности к нападению на туристов. Начиная со среды, две страны обмениваются трансграничным огнем и обстрелами, а также посылают беспилотники и ракеты в воздушное пространство друг друга.

Страны находятся в споре по Кашмиру, который возник после окончания британского колониального правления в 1947 году. Индия с индуистским большинством и исламский Пакистан претендуют на Кашмир полностью, но управляют им частично.

С тех пор они трижды воевали, в том числе дважды за Кашмир, и несколько раз вступали в столкновения.

Индия обвиняет Пакистан в повстанческом движении в своей части Кашмира, начавшемся в 1989 году и унесшем десятки тысяч жизней. Она также обвиняет пакистанские исламистские боевые группы в нападениях в других частях Индии.

Пакистан отвергает оба обвинения. Он заявляет, что лишь оказывает моральную, политическую и дипломатическую поддержку кашмирским сепаратистам.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной "в основном благодаря" Штатам. По его словам, "США вступили в эту войну и выиграли ее".