ЗМІ: Віткофф покладався на перекладача Кремля на зустрічах з Путіним

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушив давній протокол, не використавши власного перекладача під час трьох зустрічей на високому рівні з лідером Росії Владіміром Путіним, натомість поклавшись на перекладачів з Кремля.

Про це повідомили NBC News американський посадовець і двоє західних посадовців, обізнаних з перебігом переговорів, передає "Європейська правда".

Стів Віткофф, якому доручено вести переговори про припинення війни в Україні, зустрічався з Путіним протягом декількох годин у Москві 11 лютого, 13 березня і в Санкт-Петербурзі 11 квітня, і "використовував їхніх перекладачів", сказав один із західних посадовців.

"Якщо вони говорять один з одним російською, він не розуміє, що вони говорять", – додав посадовець, маючи на увазі Путіна і перекладачів.

Віткофф, колишній магнат у сфері нерухомості і криптовалютний трейдер, не володіє російською мовою. За словами двох колишніх американських послів, користуючись послугами перекладачів Кремля, він ризикував пропустити деякі нюанси в повідомленнях Путіна і не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили.

Анна Келлі, заступник прессекретаря Білого дому, заявила, що Віткофф "дотримується всіх протоколів безпеки в координації з Державним департаментом". Команда Віткоффа не відповіла на цю заяву. За коментарями також звернулися до Державного департаменту і Кремля.

Господар Кремля, який, як відомо, трохи володіє англійською мовою, спілкується через перекладача під час переговорів і на офіційних зустрічах. На зустрічі з Віткоффом 25 квітня його оточували спеціальний радник Юрій Ушаков, який був послом Росії в США з 1998 по 2008 рік, і Кирил Дмитрієв, спеціальний посланник з питань інвестицій та економічного співробітництва. До команди Путіна приєднався перекладач.

Коротке відео зустрічі, опубліковане Кремлем, показує усміхненого Віткоффа, який заходить до кімнати один, перш ніж потиснути руку Путіну, який також широко посміхається. Віткоффа, схоже, не супроводжують жодні радники чи експерти, які зазвичай підтримують американських посадовців, що ведуть делікатні та складні переговори.

Про використання кремлівських перекладачів раніше писала і газета New York Post.

Агентство Reuters вже писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.