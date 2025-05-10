СМИ: Уиткофф полагался на переводчика Кремля на встречах с Путиным

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил давний протокол, не использовав собственного переводчика во время трех встреч на высоком уровне с лидером России Владимиром Путиным, вместо этого полагаясь на переводчиков из Кремля.

Об этом сообщили NBC News американский чиновник и двое западных чиновников, знакомых с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Стив Уиткофф, которому поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с Путиным в течение нескольких часов в Москве 11 февраля, 13 марта и в Санкт-Петербурге 11 апреля, и "использовал их переводчиков", сказал один из западных чиновников.

"Если они говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят", – добавил чиновник, имея в виду Путина и переводчиков.

Уиткофф, бывший магнат в сфере недвижимости и криптовалютный трейдер, не владеет русским языком. По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами переводчиков Кремля, он рисковал пропустить некоторые нюансы в сообщениях Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф "соблюдает все протоколы безопасности в координации с Государственным департаментом". Команда Уиткоффа не ответила на это заявление. За комментариями также обратились в Государственный департамент и Кремль.

Хозяин Кремля, который, как известно, немного владеет английским языком, общается через переводчика во время переговоров и на официальных встречах. На встрече с Уиткоффом 25 апреля его окружали специальный советник Юрий Ушаков, который был послом России в США с 1998 по 2008 год, и Кирилл Дмитриев, специальный посланник по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества. К команде Путина присоединился переводчик.

Короткое видео встречи, опубликованное Кремлем, показывает улыбающегося Уиткоффа, который заходит в комнату один, прежде чем пожать руку Путину, который также широко улыбается. Уиткоффа, похоже, не сопровождают никакие советники или эксперты, которые обычно поддерживают американских чиновников, ведущих деликатные и сложные переговоры.

Об использовании кремлевских переводчиков ранее писала и газета New York Post.

Агентство Reuters уже писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.