Ердоган у розмові з Макроном запропонував прийняти у себе перемовини щодо миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про "історичний момент" у спробах зупинити війну РФ проти України та вчергове запропонував Туреччину як майданчик для перемовин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на офіційній сторінці пресслужби Ердогана в X.

Розмова лідерів стосувалась двосторонніх відносин Франції і Туреччини, а також регіональних і глобальних справ.

"Відзначаючи досягнення історичної поворотної точки у завершенні війни між Україною і Росією, і те, що цією нагодою потрібно скористатись, президент Ердоган сказав, що Туреччина готова робити будь-який внесок зі свого боку, зокрема й прийняти у себе перемовини задля досягнення припинення вогню і сталого миру", – йдеться у заяві турецької сторони.

Французька сторона ще не публікувала заяв про деталі розмови.

Нагадаємо, очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Пізніше помічник Путіна заявив, що Москва хоче, щоб перемовини у Стамбулі відбуватися з урахуванням результату переговорів, "перерваних у 2022 році", і "ситуації на землі".