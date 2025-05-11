Эрдоган в разговоре с Макроном предложил принять у себя переговоры о мире в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил об "историческом моменте" в попытках остановить войну РФ против Украины и в очередной раз предложил Турцию в качестве площадки для переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на официальной странице пресс-службы Эрдогана в X.

Разговор лидеров касался двусторонних отношений Франции и Турции, а также региональных и глобальных вопросов.

"Отмечая достижение исторической поворотной точки в завершении войны между Украиной и Россией, и то, что этой возможностью нужно воспользоваться, президент Эрдоган сказал, что Турция готова внести любой вклад со своей стороны, в том числе принять у себя переговоры для достижения прекращения огня и устойчивого мира", – говорится в заявлении турецкой стороны.

Французская сторона еще не публиковала заявлений о деталях разговора.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение о 30-дневной паузе в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Позже помощник Путина заявил, что Москва хочет, чтобы переговоры в Стамбуле проходили с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и "ситуации на земле".