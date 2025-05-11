Рубіо підтвердив, що буде на неформальній зустрічі НАТО у Туреччині наступного тижня

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що буде брати участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, запланованій у турецькій Анталії наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, пише "Європейська правда".

У Державному департаменті повідомили, що Рубіо візьме участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн НАТО, яка пройде 14-16 травня в Анталії, щоб "обговорити безпекові пріоритети Альянсу, у тому числі збільшені інвестиції союзників в оборону і завершення російсько-української війни".

"Перед червневим самітом НАТО у Гаазі держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа щодо того, щоб наші союзники робили свій чесний внесок у те, щоб НАТО ставав сильнішим та ефективнішим", – зазначають у повідомленні.

Перед зустріччю в Анталії Рубіо разом з Трампом 11-14 травня перебуватиме у Саудівській Аравії і Катарі, де відбудуться двосторонні зустрічі з метою посилення партнерства з країнами Перської затоки.

Нагадаємо, прем’єр Нідерландів підтвердив, що минулого тижня Рютте надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому оголосив про намір домогтися прийняття нових обовʼязкових оборонних витрат на майбутньому саміті Альянсу в Гаазі.

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