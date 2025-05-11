Рубио подтвердил, что будет на неформальной встрече НАТО в Турции на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, запланированной в турецкой Анталии на следующей неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, пишет "Европейская правда".

В Государственном департаменте сообщили, что Рубио примет участие в неформальной встрече главы МИД стран НАТО, которая пройдет 14-16 мая в Анталии, чтобы "обсудить приоритеты Альянса в области безопасности, в том числе увеличение инвестиций союзников в оборону и завершение российско-украинской войны".

"Перед июньским саммитом НАТО в Гааге госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа о том, чтобы наши союзники вносили свой честный вклад в то, чтобы НАТО становился сильнее и эффективнее", – отмечается в сообщении.

Перед встречей в Анталии Рубио вместе с Трампом 11-14 мая будет находиться в Саудовской Аравии и Катаре, где состоятся двусторонние встречи с целью усиления партнерства со странами Персидского залива.

Напомним, премьер Нидерландов подтвердил, что на прошлой неделе Рютте направил письмо всем странам-членам НАТО, в котором объявил о намерении добиться принятия новых обязательных оборонных расходов на предстоящем саммите Альянса в Гааге.

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