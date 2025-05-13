На який компроміс з Іраном може піти Трамп і якими можуть бути наслідки

В Омані щойно відбувся четвертий раунд ядерних переговорів між США та Іраном.

Попри серйозні розбіжності та обмежений час, вперше за роки з’явився обережний оптимізм. Відмінність нинішнього моменту полягає не в близькості позицій, а в усвідомленні обома сторонами, що дипломатія краща за конфронтацію.

Докладніше – в колонці засновника і президента Eurasia Group та GZERO Media Ієна Бреммера Велика атомна угода Трампа: що дає шанс на компроміс США з Іраном щодо ядерної програми. Далі – стислий її виклад.

Ключова проблема – здатність Ірану до збагачення урану. За словами Бреммера, Тегерану знадобиться близько шести місяців, щоб здійснити так званий "ривок до бомби", хоча повна розробка ядерного пристрою, найімовірніше, зайняла б від одного до двох років.

Для Заходу це неприйнятно, констатує засновник і президент Eurasia Group та GZERO Media.

За його словами, Ісламська Республіка розглядає збагачення як невід’ємне суверенне право. Водночас вона залишається відкритою до більш обмеженої угоди, яка б встановлювала стелю для збагачення, забезпечувала перевірки з боку МАГАТЕ та гарантувала, що ядерна зброя не розробляється.

Автор колонки зазначає, що хоча Іран розглядає президента США Дональда Трампа як ворожу фігуру, дехто в Тегерані сприймає його прагнення до дипломатичних "перемог" як шанс отримати перепочинок без значних поступок.

Ієн Бреммер підкреслює, що Трамп, попри риторику "вогню та люті", не схильний до початку нових воєн.

Іранські консерватори зрештою схвалили непрямі переговори через Оман, що, на думку автора колонки, свідчить про готовність до прямих перемовин у разі поступу. Режим Ісламської Республіки усвідомлює, що подальша економічна та дипломатична ізоляція несе дедалі більші витрати.

Більш того, якщо буде досягнуто прогресу, США можуть відкласти механізм автоматичного повернення санкцій проти Ірану, вважає автор колонки.

"З огляду на провал зусиль адміністрації щодо припинення вогню між Росією та Україною, іранське досьє є його найкращим – а можливо, єдиним – шансом на вагоме дипломатичне досягнення до кінця року", – пише засновник і президент Eurasia Group та GZERO Media.

За його словами, президент США вважає, що зараз – найкращий момент для такого врегулювання, адже Іран наразі суттєво ослаблений.

Останні заяви Білого дому також свідчать про більшу гнучкість, додає автор колонки. 4 травня Трамп заявив, що його головна мета – не допустити набуття Іраном ядерної зброї, а не знищити цивільну ядерну енергетику.

"Це розмежування – між суворо контрольованим цивільним використанням і потенціалом до збройної розробки – може дати змогу досягти вузької угоди, яка зберігає дипломатію в дії принаймні до кінця літа", – зазначає Ієн Бреммер.

Засновник і президент Eurasia Group та GZERO Media визнає, що наразі жодних гарантій успіху немає. Але попри ризики, нинішній раунд дипломатії є найсерйознішою можливістю для ядерної деескалації з часу краху СВПД сім років тому.

Докладніше – в колонці Ієна Бреммера, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Велика атомна угода Трампа: що дає шанс на компроміс США з Іраном щодо ядерної програми.