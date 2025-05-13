На какой компромисс с Ираном может пойти Трамп и какими могут быть последствия

В Омане только что состоялся четвертый раунд ядерных переговоров между США и Ираном.

Несмотря на серьезные разногласия и ограниченное время, впервые за годы появился осторожный оптимизм. Отличие нынешнего момента заключается не в близости позиций, а в осознании обеими сторонами, что дипломатия лучше конфронтации.

Подробнее – в колонке основателя и президента Eurasia Group и GZERO Media Иена Бреммера Большая атомная сделка Трампа: что дает шанс на компромисс США с Ираном по ядерной программе. Далее – краткое ее изложение.

Ключевая проблема – способность Ирана к обогащению урана. По словам Бреммера, Тегерану понадобится около шести месяцев, чтобы осуществить так называемый "рывок к бомбе", хотя полная разработка ядерного устройства, скорее всего, заняла бы от одного до двух лет.

Для Запада это неприемлемо, констатирует основатель и президент Eurasia Group и GZERO Media.

По его словам, Исламская Республика рассматривает обогащение как неотъемлемое суверенное право. В то же время она остается открытой к более ограниченной сделке, которая бы устанавливала потолок для обогащения, обеспечивала проверки со стороны МАГАТЭ и гарантировала, что ядерное оружие не разрабатывается.

Автор колонки отмечает, что хотя Иран рассматривает президента США Дональда Трампа как враждебную фигуру, некоторые в Тегеране воспринимают его стремление к дипломатическим "победам" как шанс получить передышку без значительных уступок.

Иен Бреммер подчеркивает, что Трамп, несмотря на риторику "огня и ярости", не склонен к началу новых войн.

Иранские консерваторы в конце концов одобрили непрямые переговоры через Оман, что, по мнению автора колонки, свидетельствует о готовности к прямым переговорам в случае прогресса. Режим Исламской Республики осознает, что дальнейшая экономическая и дипломатическая изоляция несет все большие расходы.

Более того, если будет достигнут прогресс, США могут отложить механизм автоматического возвращения санкций против Ирана, считает автор колонки.

"Учитывая провал усилий администрации по прекращению огня между Россией и Украиной, иранское досье является его лучшим – а возможно, единственным – шансом на весомое дипломатическое достижение до конца года", – пишет основатель и президент Eurasia Group и GZERO Media.

По его словам, президент США считает, что сейчас – лучший момент для такого урегулирования, ведь Иран существенно ослаблен.

Последние заявления Белого дома также свидетельствуют о большей гибкости, добавляет автор колонки. 4 мая Трамп заявил, что его главная цель – не допустить приобретения Ираном ядерного оружия, а не уничтожить гражданскую ядерную энергетику.

"Это разграничение – между строго контролируемым гражданским использованием и потенциалом к вооруженной разработке – может позволить достичь узкого соглашения, которое сохраняет дипломатию в действии по крайней мере до конца лета", – отмечает Иен Бреммер.

Основатель и президент Eurasia Group и GZERO Media признает, что пока никаких гарантий успеха нет. Но несмотря на риски, нынешний раунд дипломатии является самой серьезной возможностью для ядерной деэскалации со времени краха СВПД семь лет назад.

Подробнее – в колонке Иена Бреммера, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Большая атомная сделка Трампа: что дает шанс на компромисс США с Ираном по ядерной программе.