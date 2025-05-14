Україна завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера на переговорах з ЄС

Український уряд 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

"Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", – зазначив глава уряду.

Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи".

"Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", – запевнив Денис Шмигаль.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила у соцмережі Х, що таким чином Україна завершила всі внутрішні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

"Зусилля України незмінні. Незважаючи на війну, ми продовжуємо трансформації, щоб приєднатися як сильний і спроможний член", – написала Стефанішина.

Дорожні карти з верховенства права та державного управління є умовою відкриття перемовин за кластером 1 "Основи", зазначили в Урядовому офісі з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Угорщина досі не зняла свого вето на фактичне відкриття переговорів про вступ України та ЄС. Між тим глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Львові визнала, що Євросоюз готує план Б через вето Угорщини.

За даними агентства Bloomberg, ЄС обговорює способи, як запобігти зриву Угорщиною фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.