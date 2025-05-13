Bloomberg: ЄС шукає шляхи обходу угорського вето на вступ України

Європейський Союз обговорює способи, як запобігти зриву Угорщиною фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Під час закритих обговорень минулого тижня деякі держави-члени закликали Європейську комісію розглянути можливості відкриття першого розділу переговорів, незважаючи на заперечення Будапешта, розповіли неназвані співрозмовники агентства.

За словами цих джерел, члени ЄС вважають, що Будапешт має намір зірвати процес за допомогою плану прем'єр-міністра Віктора Орбана провести "національні консультації" щодо членства України в ЄС, незважаючи на попередню згоду Угорщини на початок переговорів про вступ у 2023 році.

Обізнані співрозмовники заявили, що хоча для початку та завершення переговорів про вступ до ЄС необхідна одностайність держав-членів, це не є юридичною вимогою для відкриття або закриття окремих розділів.

За словами джерел, Єврокомісія повідомила державам-членам під час нещодавньої закритої дискусії, що має намір надіслати Європейській раді перший звіт про початок обговорень щодо першого розділу переговорів про вступ України та сусідньої Молдови.

За словами джерел, під час нещодавніх обговорень деякі представники ЄС висловили занепокоєння з приводу негативних коментарів Орбана щодо членства України в ЄС.

Посадовці ЄС стурбовані запланованими угорським прем'єром "національними консультаціями" щодо членства України. Попередні "консультації", які зазвичай супроводжувалися проурядовими кампаніями, неминуче приводили до результатів, що відповідали політиці Орбана.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.

Раніше в уряді України заявили про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.