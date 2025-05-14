Як гучний скандал та антиукраінські заяви вплинули на вибори нового президента Польщі

З дуже високою імовірністю посаду президента Польщі обійме Рафал Тшасковський, мер Варшави та безумовний фаворит нинішніх перегонів.

Нагадаємо, перший тур виборів президента Польщі відбудеться вже у цю неділю.

Для України перемога Тшасковського – це позитивний сценарій, зважаючи на те, що основні суперники – Кароль Навроцький та Славомір Менцен – є виразно антиукраїнськими у риториці та діях.

Але період, коли президент Польщі є лобістом і "адвокатом" України, добігає завершення.

Про те, які наслідки матимуть ці вибори президента як для самої Польщі, так і для її відносин з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України. Далі – стислий її виклад.

Для нинішньої парламентської коаліції в Польщі, яка сформувала уряд на чолі з Дональдом Туском менш ніж два роки тому, президентські вибори є завершенням процесу зміни влади.

Якщо новим президентом Польщі стане їхній висуванець – це дозволить активізувати процес позбавлення опонентів з партії "Право і справедливість" ("ПіС") влади у країні.

Натомість для партії "ПіС" Ярослава Качинського президентські вибори є шансом на реванш.

Такий реванш стає особливо важливим, зважаючи на те, що наразі багатьом топполітикам із "Права і справедливості" загрожує кримінальне переслідування.

Місію стати "другим Дудою" партія (а точніше, її лідер Ярослав Качинський) довірила Каролю Навроцькому, директору Інституту національної пам’яті. При цьому, на виборах він виступає як незалежний кандидат, щоб не перейняти антирейтинг попередньої влади.

Кароль Навроцький відверто провалив старт своєї виборчої кампанії. Дійшло навіть до того, що його вихід у другий тур перестав бути очевидним.

І навіть візит до Дональда Трампа у Білий дім істотно не збільшив його рейтинг. Ефект від зустрічі з Трампом був повністю знищений безпрецедентним скандалом, який викликало журналістське розслідування.

Але і про гарантовану перемогу на виборах Рафала Тшасковського також говорити не доводиться.

Попереду два тижні перед другим туром. Є тенденція поступового падіння рейтингу Тшасковського.

Щоб зупинити падіння рейтингу, кандидат-ліберал додав до своєї кампанії нові елементи.

В тому числі – скорегував ставлення до України та українців.

Зокрема, на початку року він виступив з ініціативою обмежити соціальні виплати для тих українців з дітьми, хто офіційно не працює.

А на дебатах 12 травня Тшасковський несподівано виступив із заявою про те, що Україна має стати буферною зоною між Польщею та Росією.

Треба підкреслити: на відміну від того ж Навроцького або Славоміра Менцена, фаворит президентських перегонів не є антиукраїнським політиком. Однак його нинішня позиція свідчить: не варто чекати від нього на президентській посаді завзятого лобіювання інтересів України, тією мірою, як це робити його попередники.

Причина цього – зміни у настроях польського суспільства. Кількість поляків, які негативно ставляться до українців, збільшується.

Більш того, лідерами антиукраїнських настроїв є польська молодь, а відповідно, є підстави очікувати, що такі настрої лише зростатимуть.

Утім, є й надія, що польським політикам незабаром доведеться бути уважнішими до оцінок українців. Це пов'язано з очікуванням масового отримання польського громадянства українцями найближчими роками.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України.