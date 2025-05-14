Как громкий скандал и антиукраинские заявления повлияли на выборы нового президента Польши

С очень высокой вероятностью пост президента Польши займет Рафал Тшасковский, мэр Варшавы и безусловный фаворит нынешней гонки.

Напомним, первый тур выборов президента Польши состоится уже в это воскресенье.

Для Украины победа Тшасковского – это положительный сценарий, учитывая то, что основные соперники – Кароль Навроцкий и Славомир Менцен – являются выразительно антиукраинскими в риторике и действиях.

Но период, когда президент Польши является лоббистом и "адвокатом" Украины, подходит к концу.

О том, какие последствия будут иметь эти выборы президента как для самой Польши, так и для ее отношений с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины. Далее – краткое ее изложение.

Для нынешней парламентской коалиции в Польше, которая сформировала правительство во главе с Дональдом Туском менее двух лет назад, президентские выборы являются завершением процесса смены власти.

Если новым президентом Польши станет их выдвиженец – это позволит активизировать процесс лишения оппонентов из партии "Право и справедливость" ("ПиС") власти в стране.

Зато для партии "ПиС" Ярослава Качиньского президентские выборы являются шансом на реванш.

Такой реванш становится особенно важным, учитывая то, что сейчас многим топ-политикам из "Права и справедливости" грозит уголовное преследование.

Миссию стать "вторым Дудой" партия (а точнее, ее лидер Ярослав Качиньский) доверила Каролю Навроцкому, директору Института национальной памяти. При этом, на выборах он выступает как независимый кандидат, чтобы не перенять антирейтинг предыдущей власти.

Кароль Навроцкий откровенно провалил старт своей избирательной кампании. Дошло даже до того, что его выход во второй тур перестал быть очевидным.

И даже визит к Дональду Трампу в Белый дом существенно не увеличил его рейтинг. Эффект от встречи с Трампом был полностью уничтожен беспрецедентным скандалом, который вызвало журналистское расследование.

Но и про гарантированную победу на выборах Рафала Тшасковского также говорить не приходится.

Впереди две недели перед вторым туром. Есть тенденция постепенного падения рейтинга Тшасковского.

Чтобы остановить падение рейтинга, кандидат-либерал добавил в свою кампанию новые элементы.

В том числе – скорректировал отношение к Украине и украинцам.

В частности, в начале года он выступил с инициативой ограничить социальные выплаты для тех украинцев с детьми, кто официально не работает.

А на дебатах 12 мая Тшасковский неожиданно выступил с заявлением о том, что Украина должна стать буферной зоной между Польшей и Россией.

Надо подчеркнуть: в отличие от того же Навроцкого или Славомира Менцена, фаворит президентской гонки не является антиукраинским политиком. Однако его нынешняя позиция свидетельствует: не стоит ждать от него на президентской должности упорного лоббирования интересов Украины, в той мере, как это делали его предшественники.

Причина этого – изменения в настроениях польского общества. Количество поляков, которые негативно относятся к украинцам, увеличивается.

Более того, лидерами антиукраинских настроений является польская молодежь, а соответственно, есть основания ожидать, что такие настроения будут только расти.

Впрочем, есть и надежда, что польским политика вскоре придется быть более внимательными к оценкам украинцев. Это связано с ожиданием массового получения польского гражданства украинцами в ближайшие годы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины.