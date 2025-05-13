Кандидат у президенти Польщі від партії Туска заявив, що Україна має бути буферною зоною

Мер Варшави, кандидат у президенти Польщі від влади Рафал Тшасковський, який лідирує у соцопитуваннях, під час передвиборчих дебатів у понеділок висловився за те, щоб Україна мала статус буферної зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Тшасковський, член партії Дональда Туска "Громадянська платформа" та кандидат у президенти від влади, під час дебатів звернув увагу на загрозу з боку Москви та статус України.

"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", – сказав політик.

"Натомість інтереси ЄС і США є абсолютно однаковими, а саме: Росія не може виграти цю війну, і всі ми, безперечно, прагнемо миру", – додав він.

Як він зазначив, "цей мир має бути на справедливих умовах, і це потрібно пояснити президенту Трампу, а не фотографуватися з ним", сказав Тшасковський, натякнувши на свого опонента на виборах Кароля Навроцького.

Навроцький, кандидат у президенти Польщі, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", нещодавно зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Тшасковського, Путін розуміє лише мову сили, тому Польща повинна озброїтися.

Зазначимо, ще в січні Тшасковський запевняв, що членство України в НАТО і в Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі.

Тшасковський в останніх передвиборчих опитуваннях зберігає лідерство, однак втрачає позиції.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.