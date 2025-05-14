Міністр оборони Німеччини: Путін не хоче миру, він хоче і далі бомбардувати українців

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що не вірить у згоду Росії на припинення вогню, і запевнив у серйозності намірів Європи посилити тиск на Москву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF.

Пісторіус заявив, що лідери європейських держав, включно з Німеччиною, чітко заявили про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін "не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати".

"Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Владімір Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати і захоплювати території", – додав він.

Німецький міністр наголосив на необхідності подальшої підтримки України та єдності Європи в цьому звʼязку.

"Я вважаю, це сигнал, який має значення не лише для Москви, а й для Вашингтона", – зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. У разі незгоди РФ зупинити вогонь 12 травня вони пригрозили новими жорсткими санкціями.

В уряді Німеччини заявляли, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Утім, 13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.